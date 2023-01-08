Пригожин рассказал о боях в Соледаре
Компания «Конкорд» опубликовала заявление основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, в котором он в очередной раз указал на исключительную роль своей частной военной компании в боях за украинский город Соледар.
По утверждению Пригожина, российские войска на данном направлении не присутствуют.
Пригожин заявил, что «в СМИ распространяется различная фейковая информация по поводу участия во взятии Соледара различных воинских формирований».
«Соледар берут исключительно подразделения ЧВК «Вагнер»», - подчеркивается в комментарии.
Также Пригожин утверждает, что в настоящее время бойцы его ЧВК «ведут ожесточенные бои за здание городской администрации».