Ага Гасымлы, обозреватель haqqin.az 13:44

Общенациональные протесты в Иране, которые сейчас вполне оправданно называют демократической революцией, продолжаются в новом 2023 году. Взрыв общественного недовольства, спровоцированный убийством сотрудниками полиции нравов 23-летней Мехсы Амини за «неправильный хиджаб», привел к образованию социально-политической пропасти между правящей теократической верхушкой и остальным обществом страны. Теперь, судя по всему, в истории Ирана наступает новая эпоха.

События, происходящие в Исламской Республике, очень напоминают эпизод из замечательного фильма «Кура неукротимая», снятого азербайджанским режиссером Гусейном Сейидзаде. В том эпизоде во время устроенной муллой Садыхом порки ученика в медресе кто-то в пылу ненависти бросил: «Ух, скорпион!» И моментально началась суматоха, в результате которой ученики отомстили досаждавшему всем мулле и его помощникам. Подобным образом убийство Мехсы Амини стало детонатором беспрецедентной волны гражданского неповиновения, направленного против режима Хаменеи и КСИР. Смерть Амини вызвала всплеск много лет копившегося гнева иранского общества по отношению к сумасбродным запретам на элементарные человеческие права и свободы, не говоря уже о массовом обнищании, безработице, коррупции, гендерной, религиозной и этнической дискриминации. В растерянности и панике власти Ирана посредством СМИ старательно продвигали мысль о том, что происходящее вовсе не является антиклерикальным движением, а коренится в буйстве матерых сепаратистов и этнических меньшинств, которые хотят расколоть страну. Но, несмотря на все попытки дезинформировать и дезориентировать общественность, протестное движение сохранило свое единство в борьбе с системой.

January 8 - Tehran, #Iran

Sadeghiyeh district

Protesters chanting: "This is the year Seyed Ali (Khamenei) is overthrown!"#IranRevolution2023#FreeIran2023 pic.twitter.com/Pv7HuQDeAf — People's Mojahedin Organization of Iran (PMOI/MEK) (@Mojahedineng) January 8, 2023

После очередного расстрела демонстрантов, произошедшего в этнических провинциях, митингующие в Тегеране начали скандировать лозунги в поддержку курдов, а протестующие в Захедане прошлись по улицам города с лозунгом «Смотри, Хаменеи: сунниты и шииты – вместе рука об руку!» К ужасу режима всеобщее недовольство властью мулл прочно цементирует иранское общество независимо от этнических и религиозных различий. Как сообщили источники haqqin.az в Иране, в первые дни 2023 года акции протеста прошли в Тегеране, Бушехре, Ширазе, Махабаде, Анзали, Иламе, Бабиле, Кирмане, Кирманшехре, Бандар-Аббасе, Исфахане, Карадже и других городах. К лозунгам «Смерть диктатору», «Нет Исламской Республике», «Долой власть детоубийц», «Мы будем свободными», «Клянемся кровью наших друзей бороться до конца» присоединились новые призывы: «Смерть Сипах!» и «Смерть Басидж!» Манифестации в этих городах сопровождались сжиганием хиджабов, плакатов и баннеров с изображением Хаменеи и покойного Касема Сулеймани, а также поджогами штаб-квартир «Басидж». В провинции Тегеран неизвестными был застрелен Гасым Фатуллахи – офицер бригады СИПАХ «Мухаммед Расуллах». Участники акций в Тебризе коктейлями Молотова подожгли местную штаб-квартиру «Басидж». В городе Айрашехер всю ночь продолжалась акция протеста, а участники траурной процессии по убитому демонстранту Хамидрзы Рухину перекрыли проходящую возле кладбища магистраль.

Прибывшая полиция применила дубинки и слезоточивый газ. На всех трассах, ведущих в иранскую столицу, протестующие сожгли плакаты, вывешенные по случаю годовщины смерти генерала Касема Сулеймани. Показательно, что практика организации проправительственных митингов, куда власти сгоняли учениц школ и колледжей, провалилась. После того, как девочки на принудительно-показательных митингах стали кричать «Смерть диктатору» и «Женщина, жизнь, свобода», организация такого рода псевдонародной поддержки прекратилась. Похоже, то же самое произойдет с плакатами и баннерами «икон» иранского режима. Утром устанавливается огромное полотнище с изображением вождей исламской революции, а вечером под аплодисменты и лозунги оно сжигается демонстрантами. Продолжается всеобщая забастовка торговцев и работников промышленных предприятий. Эстафету забастовки приняли рабочие крупнейшего нефтехимического завода в Абадане. Хотя власти пригрозили локаутом, рабочие все же не намерены возвращаться на свои места и проводят пикет на подходах к заводу. Как стало известно, в ходе акции в Исфахане был подожжен дом местного депутата. По всей видимости, этот инцидент возымел действие, потому как критика предпринимаемых властями шагов в отношении протестующих внезапно прозвучала в иранском Меджлисе. Депутат от Тебриза Месуд Пезешкиан заявил о недопустимости жестокого обращения с задержанными участниками митингов и лишения их права на защиту.

«Демонстрантов вопреки нами же принятым законам держат под стражей более 24 часов и лишают помощи адвоката. Вы этим только еще сильнее раздуваете пожар народного недовольства», – сказал Пезешкиан, обращаясь к руководству Ирана. Согласно последним данным международных правозащитных организаций, за время общенациональных митингов и демонстраций в Иране было убито 516 протестующих, включая 70 детей. Арестовано 19 204 человека, из которых 687 – студенты. Среди задержанных – 49 журналистов (из которых 22 женщины) и 37 адвокатов. Протесты охватили 161 город, в них активно участвует молодежь – студенты 144 университетов страны. Кстати, студентка инженерно-математического факультета Захиданского университета Айда Пуртаги за участие в акции протеста «Женщина, жизнь, свобода» была приговорена к 9 месяцам тюрьмы, 60 ударам плетью и необходимости подтвердить свое согласие с «нормами исламской одежды в Иране и правильным пониманием вопроса о ношении хиджаба».

January 8 - Tehran, #Iran

Students at Soore University held a protest rally and were seen chanting:

"Basiji and IRGC, you are our ISIS!"#IranRevolution2023 #FreeIran2023pic.twitter.com/HjfmkCjFBy — People's Mojahedin Organization of Iran (PMOI/MEK) (@Mojahedineng) January 8, 2023