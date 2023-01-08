Omicron XBB.1.5 уже выявлен примерно в 30 странах мира. Поскольку это новый подвариант коронавируса, имеющаяся информация об этом штамме пока ограничена. Отмечается, что хотя новый подтип способен распространяться быстрее, чем другие варианты омикрона, однако по другим показателям он мало чем отличается от своих предшественников. Поскольку уровень коллективного иммунитета к вирусу по странам разный, то сложно предсказать, вызовет ли этот вариант новую волну во всех странах», - рассказывает врач.

«Уже почти три года в мире продолжается пандемия коронавирусной инфекции (COVID-19). Несмотря на относительное снижение числа новых случаев заражения и смертности в большинстве стран мира, международные эксперты считают, что пандемия по-прежнему остается глобальной проблемой. Основная причина в том, что вирус постоянно мутирует и видоизменяется, то есть приобретает характеристики, отличные от предыдущих штаммов. По эпидемиологическим закономерностям, новый вариант вируса является более живучим и может распространяться быстрее, чем предыдущие. При этом наряду со стремительным распространением вируса снижается его патогенность... За последний год появился омикрон-штамм, и этот вариант вируса быстрее распространялся, вызвав большое количество заражений за короткий промежуток времени, что привело к формированию массового иммунитета.

Врач-инфекционист указал, что на сегодняшний день в Азербайджане не зарегистрировано ни одного случая заражения штаммом Omiсron XBB. 1.5. При новом подвиде омикрон-штамма болезнь обычно протекает в более легкой форме. Однако гражданам, которые находятся в группе риска (лица, не имеющие устойчивого иммунитета к коронавирусу или с ослабленным иммунитетом по различным причинам, в том числе с тяжелыми хроническими заболеваниями и пожилые люди) рекомендуется быть особо внимательными, по мере возможности минимизировать тесные контакты и пройти полную вакцинацию.

Отвечая на вопрос, что в последние дни некоторые граждане жалуются на головную боль, высокую температуру, кашель, являются ли они признаками вируса, врач отметил, что известно много случаев, когда заболевание сопровождается такими симптомами, как высокая температура, головная боль, общая слабость, боль в горле, кашель, насморк или заложенность носа и др.: «В последнее время в некоторых странах, в том числе в соседних Азербайджану, выявлены случаи заражения вирусом гриппа H1N1 (свиной грипп). Эпидемиологическая ситуация в Азербайджане находится под пристальным контролем, и на сегодняшний день случаев заражения вирусом гриппа H1N1 на территории страны не выявлено. По информации, предоставленной Центром контроля за особо опасными инфекциями Министерства здравоохранения, нередко в образцах, взятых у обратившихся граждан, обнаруживают и коронавирус. Количество этих случаев отражается в суточной статистике. Вышесказанные жалобы являются симптомами других острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Эти инфекции проявляются сезонным гриппом в странах с умеренным климатом. То есть ситуация повторяется в холодные месяцы каждого года, наблюдается значительный рост случаев заражения теми или иными вирусами, входящими в эту группу, и этот сезон не исключение.

В целях защиты от инфицирования за последние 3 года среди населения сформировалось «поведение в условиях распространения коронавирусной инфекции» - минимизация контактов, ношение маски в закрытых помещениях и общественном транспорте, соблюдение правил гигиены рук и органов дыхания, регулярное проветривание помещений, а также здоровый образ жизни и правильное питание. Людям, входящим в группу риска, рекомендуется вакцинация от гриппа. Для этого нужно обратиться в поликлинику по месту жительства».

Врач-инфекционист также рекомендует, что в целях защиты себя и своих близких от респираторных вирусных инфекций в домашних условиях важно обеспечить своевременную изоляцию и лечение заразившегося члена семьи. Очень важно частое проветривание комнат, минимизация контактов с больным. Особенно рекомендуется полностью исключить контакты больного с детьми, беременными женщинами, пожилыми людьми и лицами с тяжелыми хроническими заболеваниями. Также рекомендуется на регулярной основе дезинфицировать антисептическими средствами поверхности, к которым прикасается больной. При возникновении осложнений необходимо безотлагательно обратиться к врачу.

В случае, если высокая температура не снижается более 5-7 дней, жаропонижающие препараты не сбивают температуру, наблюдаются общая слабость организма, одышка, приступы удушья, а также низкая сатурация кислорода в крови, снижение артериального давления, нарушения сердечного ритма, сильные головные боли, сопровождающиеся рвотой, неврологический дефицит и другие признаки, то следует немедленно обратиться к врачу. Эти симптомы свидетельствуют о тяжелом течении болезни и развитии различных осложнений, заметил врач.