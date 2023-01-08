В Кремле заявления Киева назвали «уткой»

Сообщения украинской стороны о контактах замглавы администрации президента России Дмитрия Козака с европейскими политиками по вопросу возможного перемирия между РФ и Украиной по аналогии с «корейским вариантом» 38-й параллели не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Оно несправедливо. Никто об этом не говорит. Это очередная утка», - сказал он журналистам. - Если я правильно понимаю, у них действительно были какие-то сообщения, но они были про какого-то другого человека с фамилией Козак. У них там, по-моему, то ли в Раде, то ли еще где-то есть человек с такой фамилией».

Ранее с утверждением о подобных контактах Козака сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.