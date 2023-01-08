Папа Римский: Война в Украине - преступление против Бога и человечества

Папа Римский Франциск заявил, что такие войны, как та, которая ведется сейчас Россией в Украине, где мирные жители подвергаются неизбирательному уничтожению, являются преступлением против Бога и человечества.

Понтифик сделал это заявление в своем ежегодном выступлении перед аккредитованными в Ватикане дипломатами, посвященном положению дел в мире и известном как «Состояние мира», сообщает BBC.