Патрушев заявил, что Россия не воюет с Украиной

«События в Украине - это не столкновение между Москвой и Киевом, это военное противостояние НАТО, а прежде всего США и Англии, с Россией. Боясь прямого соприкосновения, натовские инструкторы загоняют на верную смерть украинских парней», - заявил он.

Патрушев добавил, что «с помощью специальной военной операции Россия освобождает от оккупации свои регионы и должна положить конец кровавому эксперименту Запада по уничтожению братского украинского народа». «Мы не воюем с Украиной, потому что ненависти к простым украинцам у нас по определению быть не может», - сказал Патрушев.