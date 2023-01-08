В связи с погодными условиями с вчерашнего вечера в Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии Министерства здравоохранения обратились 12 человек (11 женщин и один мужчина) с телесными повреждениями различной степени тяжести. После оказания пострадавшим медицинской помощи их выписали домой для амбулаторного лечения.

В связи со снегопадом в Бакинскую станцию скорой и неотложной медицинской помощи обратились 13 женщин и трое мужчин. Обращения касались в основном травм суставов, таза, запястий, лодыжек, кистей рук. Одним из пострадавших был ребенок, остальные - люди в возрасте от 42 до 61 года.

Каждый из пострадавших госпитализирован в соответствующие медицинские учреждения.