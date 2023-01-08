Кремль доверяет Минобороны России

Кремль «полностью доверяет сведениям о специальной военной операции в Украине», которые преподносит Министерство обороны РФ, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Таким образом Песков прокомментировал вопрос журналистов о том, почему информация военных корреспондентов и российского оборонного ведомства о происходящем на фронте расходится.

«В Кремле есть абсолютное доверие. Хочу напомнить вам слова президента о том, что главным, полностью легитимным источником информации о том, что происходит в специальной военной операции, является Министерство обороны», - заявил Песков.