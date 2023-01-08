Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 14:31

То, что произошло в воскресенье в столице Бразилии (haqqin.az подробно написал об этом) вызвало немедленно сравнение с атакой воинства экс-президента Дональда Трампа на Капитолий. События в Вашингтоне, произошедшие 6 января 2021 года, повторились в Бразилиа почти спустя два года по тому же самому сценарию. Президент Джо Байден отреагировал немедленно, буквально минуты спустя после того, как полиция освободила захваченные здания.

«Мы полностью поддерживаем демократические институты Бразилии, воля бразильского народа не должна быть подорвана», - написал в Twitter Байден, находящийся в поездке в штате Техас. «Мы полностью поддерживаем требование Лулы (Луис Инасиу Лула да Сильва, недавно избранный президент Бразилии) немедленно прекратить все антиконституционные действия», - написал в Twitter госсекретарь Энтони Блинкен. Бразильские аналитики уже давно предупреждали о том, что сторонники бывшего ультраправого правителя попытаются повторить события 6 января в Вашингтоне. Социальные сети были наполнены тысячами призывов «остановить кражу голосов» точно так же, как это было в Америке. Но в Бразилии зачинщики заговора даже превзошли своих американских учителей. В телеграм-каналах раздавались призывы к бразильцам вступить в «Партию боевого клича», которая должна была захватить как минимум шесть штатов страны и установить там свой контроль. «Нам нужно два миллиона бойцов, - говорится в одном из телеграм-каналов. - Патриоты! Мы уже организуем «Караван свободы» с тысячью автобусами».

Подготовка действительно велась весьма активно. Как сообщает The Washington Post, cразу после поражения Болсонару на выборах 30 октября его сторонники много раз блокировали главные хайвеи страны в десятках городов и устраивали свои собственные лагеря рядом с военными казармами. Часто там вывешивали билборды со словами Stolen Election (Украденные выборы) на английском, что лишь подчеркивало аналогию с лозунгами Трампа и его сторонников в США. Особенно много инфлюенсеров из числа ультраправых было в Twitter. Кстати, как сообщают бразильские СМИ, американский миллиардер Илон Маск, который в конце октября приобрел Twitter, уволил почти весь персонал сети в Бразилии за исключением ряда торговцев рекламой. Все они занимались модерацией постов и банили те, в которых содержался призыв к насилию и свержению существующего правительства. «В течение ряда лет в стране нарастал процесс радикализации и росла популярность экстремистских взглядов», - говорит Мишель Прадо, независимый исследователь, которая изучает цифровые феномены и бразильских ультраправых. - Но в последние две недели правые словно сорвались с цепи. Они призывают к так называемому «прямому действию» и говорят, что им нужно полностью остановить нынешний путь страны и посеять глобальный хаос». Да, трамповский вирус оказался чрезвычайно заразным. Лула сразу после того, как полиция очистила правительственные здания, вернулся в президентский дворец. Нападавших он назвал «фашистами, наиболее отвратительными персонажами в политике». В это время бывший президент Болсонару, который находится во Флориде, формально также осудил действия своих сторонников.