Трамповское восстание в стране песчаных карьеров наше послесловие

Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон

То, что произошло в воскресенье в столице Бразилии (haqqin.az подробно написал об этом) вызвало немедленно сравнение с атакой воинства экс-президента Дональда Трампа на Капитолий. События в Вашингтоне, произошедшие 6 января 2021 года, повторились в Бразилиа почти спустя два года по тому же самому сценарию.

Президент Джо Байден отреагировал немедленно, буквально минуты спустя после того, как полиция освободила захваченные здания.

Бразильские аналитики уже давно предупреждали о том, что сторонники бывшего ультраправого правителя попытаются повторить события 6 января в Вашингтоне

«Мы полностью поддерживаем демократические институты Бразилии, воля бразильского народа не должна быть подорвана», - написал в Twitter Байден, находящийся в поездке в штате Техас.

«Мы полностью поддерживаем требование Лулы (Луис Инасиу Лула да Сильва, недавно избранный президент Бразилии) немедленно прекратить все антиконституционные действия», - написал в Twitter госсекретарь Энтони Блинкен.

Бразильские аналитики уже давно предупреждали о том, что сторонники бывшего ультраправого правителя попытаются повторить события 6 января в Вашингтоне. Социальные сети были наполнены тысячами призывов «остановить кражу голосов» точно так же, как это было в Америке. Но в Бразилии зачинщики заговора даже превзошли своих американских учителей.

В телеграм-каналах раздавались призывы к бразильцам вступить в «Партию боевого клича», которая должна была захватить как минимум шесть штатов страны и установить там свой контроль. «Нам нужно два миллиона бойцов, - говорится в одном из телеграм-каналов. - Патриоты! Мы уже организуем «Караван свободы» с тысячью автобусами».

Лула сразу после того, как полиция очистила правительственные здания, вернулся в президентский дворец

Подготовка действительно велась весьма активно. Как сообщает The Washington Post, cразу после поражения Болсонару на выборах 30 октября его сторонники много раз блокировали главные хайвеи страны в десятках городов и устраивали свои собственные лагеря рядом с военными казармами. Часто там вывешивали билборды со словами Stolen Election (Украденные выборы) на английском, что лишь подчеркивало аналогию с лозунгами Трампа и его сторонников в США.

Особенно много инфлюенсеров из числа ультраправых было в Twitter. Кстати, как сообщают бразильские СМИ, американский миллиардер Илон Маск, который в конце октября приобрел Twitter, уволил почти весь персонал сети в Бразилии за исключением ряда торговцев рекламой. Все они занимались модерацией постов и банили те, в которых содержался призыв к насилию и свержению существующего правительства.

«В течение ряда лет в стране нарастал процесс радикализации и росла популярность экстремистских взглядов», - говорит Мишель Прадо, независимый исследователь, которая изучает цифровые феномены и бразильских ультраправых. - Но в последние две недели правые словно сорвались с цепи. Они призывают к так называемому «прямому действию» и говорят, что им нужно полностью остановить нынешний путь страны и посеять глобальный хаос».

Да, трамповский вирус оказался чрезвычайно заразным.

Лула сразу после того, как полиция очистила правительственные здания, вернулся в президентский дворец. Нападавших он назвал «фашистами, наиболее отвратительными персонажами в политике». В это время бывший президент Болсонару, который находится во Флориде, формально также осудил действия своих сторонников.

Домашним террористам и фашистам нельзя позволять использовать учебники Трампа по подрыву демократии

«Мирные демонстрации являются частью демократии, - написал он. – В то же время вторжение в правительственные здания, как это делали левые в 2013 и 2017 годах (здесь экс-президент не удержался от сравнений со своими политическими противниками), находятся вне закона».

Но что бы он ни говорил сейчас, его и в Бразилии, и в США считают ответственным за происшедшее насилие. Несколько конгрессменов из числа демократов также провели прямые параллели между Болсонару и Трампом. «Домашним террористам и фашистам нельзя позволять использовать учебники Трампа по подрыву демократии, - говорит Хоакин Кастро, член комитета по международной политике Палаты представителей.

Что же касается самого Болсонару, то конгрессмен призывает администрацию Байдена депортировать его в Бразилию, где он должен предстать перед судом за многочисленные случаи подстрекательства к насилию.

Несостоявшийся государственный переворот в Бразилии стал лишь одним из политических кризисов в Латинской Америке после того, как к власти пришел Джо Байден. За этот период времени был убит президент Гаити, вспыхнул многотысячный социальный протест на Кубе, был посажен за попытку переворота недавно избранный президент Перу.

В частном порядке, а порой и публично латиноамериканские политики призывают администрацию Байдена уделять больше внимания своим южным соседям, а не только видеть в них угрозу массовой эмиграции в США.