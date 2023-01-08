Кремль о новом этапе мобилизации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что не стоит придавать значения сообщениям в Telegram-каналах о якобы продолжении мобилизации в РФ.

«Не нужно придавать такое значение в целом Telegram-каналам. Главным образом первоисточником являются официальные власти во главе с президентом Российской Федерации. Не нужно преувеличивать Telegram-каналы», - сказал Песков.

Он напомнил, что по поводу мобилизации «все много раз было сказано» официальными властями.