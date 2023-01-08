В Израиле представили новые беспилотники
В 2023 году армия обороны Израиля введет в эксплуатацию несколько засекреченных беспилотных летательных аппаратов. Среди них - БПЛА «Грозовые тучи».
По данным израильских СМИ, беспилотники будут выполнять самые разнообразные задачи на территории противника, такие как сбор разведданных, будут модернизированы возможности ВВС и разведывательного крыла армии. Проект возглавляет компания «Рафаэль».
Также в ближайшие месяцы ВВС Израиля получат новый вертолет «Офер» - вертолет типа AW119KX производства итальянской компании Leonardo.