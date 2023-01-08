В Украине заявили о неудачной попытке россиян взять Соледар
Командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский опроверг заявления российской пропаганды о захвате Соледара.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что наемники его ЧВК «ведут ожесточенные бои за здание городской администрации Соледара».
«Враг снова предпринял отчаянную попытку штурма города Соледар по разным направлениям и бросил в бой наиболее профессиональные отряды вагнеровцев. Вместе с тем, благодаря мужеству наших защитников, умелому и грамотному применению огневого поражения, противник понес значительные потери и в очередной раз отступил, несмотря на пропагандистские вражеские заявления о якобы захваченном Соледаре», - сказал Сырский.