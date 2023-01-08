Армия Украины готовится к форсированию Днепра

Вооруженные силы Украины готовятся переправиться на левый берег Днепра в районе Каховского водохранилища, заявил глава оккупационных властей Запорожской области Владимир Рогов.

«В последнее время резко обмелел Днепр – и обмелел не просто так. Это косвенно подтверждает, что украинские войска готовятся к форсированию Днепра в районе Каховского водохранилища. Одним из направлений для высадки десанта может стать Энергодар и Запорожская АЭС», - предупредил Рогов, слова которого приводят российские СМИ.

Этому заявлению предшествовал призыв президента украинской компании «Энергоатом» Петра Котина силой вернуть под контроль Украины крупнейшую в Европе атомную электростанцию - Запорожскую АЭС, которую российские войска захватили в самом начале войны. По словам Котина, создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС усилиями МАГАТЭ и украинских властей не выглядит реалистично. «Мы больше всего надеемся на украинские вооруженные силы», - добавил он.