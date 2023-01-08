Выявлены новые факты создания фейковых сайтов от имени ООО «Азерпочт» (национальный почтовый оператор) с целью мошенничества, говорится в сообщении Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджана.

На этот раз мошенники прибегли к фальшивой кампании под названием «Возможность заработать 600 манатов от «Азерпочт» благодаря викторине».

«Чтобы не быть обманутыми, гражданам следует внимательно проверять доменное имя страницы при переходе по ссылкам на рекламные кампании, не добавлять данные карты и личную информацию на фейковые сайты. В случае столкновения с подобными фальшивыми кампаниями они могут обратиться в центр CERT службы для анализа факта кибермошенничества и нейтрализации созданных фейковых доменов», - говорится в сообщении Госслужбы.