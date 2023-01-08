Грузия отказалась возвращать Украине «Буки»

Украина просила Грузию вернуть переданные ей в 2008 году комплексы «Бук», но грузинские власти отказали, сообщил временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов.

Запрос мог быть связан с поставками Украине ракет RIM-7 Sea Sparrow, которые можно интегрировать в системы советского образца.

RIM-7 Sea Sparrow – американская управляемая ракета класса «корабль-воздух» с полуактивной радиолокационной головкой самонаведения.

Напомним, ранее США выделили Украине крупнейший в истории пакет военной помощи на три миллиарда долларов. США в рамках нового пакета помощи впервые предоставят Украине 18 155-мм самоходных гаубиц. Также в списке значатся зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow.