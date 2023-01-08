Азербайджанский модельер, дизайнер и бизнесмен Руфат Исмаил стал жертвой строительного мошенничества в Турции. По данным турецких СМИ, за 280 тысяч долларов он купил роскошную квартиру в строящемся здании в стамбульском районе Эсеньюрт. Однако строительная компания вскоре отказалась от проекта и объявила о банкротстве.

Руфат Исмаил, официальный посол турецкой и азербайджанской моды на международной арене, является основателем текстильной компании AFFFAIR и одноименного бренда. Он – первый азербайджанский дизайнер, чьи коллекции были показаны на неделях моды в Дубае, Стамбуле, Тегеране, Бейруте, Нью-Йорке, Флоренции и Бухаресте. К несчастью, громкое имя не уберегло модельера от коварства мошенников.

Исмаил говорит, что подписал контракт со строительной компанией в 2013 году. Он планировал переехать в Стамбул и обосноваться там, с этой целью он даже продал свою квартиру в Баку. «Я хотел купить жилье в Стамбуле, но теперь у меня вообще нет дома – ни в Турции, ни в Азербайджане», - посетовал он.

Поняв, что его обманули, Руфат Исмаил обратился в суд, однако судебное разбирательство продолжается до сих пор.

Сообщается, что наряду с Исмаилом данная строительная компания обманула тысячи людей.