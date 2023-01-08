Раиси собрался в Турцию и Сирию

Президент Ирана Ибрагим Раиси планирует посетить Турцию и Сирию. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель МИД Исламской Республики Насер Канаани Чафи.

«Запланирован визит президента Ирана в Турцию и Сирию, — цитирует его агентство ISNA. — Эти поездки состоятся после окончательной доработки планов».

О дате планируемых визитов и подробностях представитель иранского МИД не сообщил.