Раиси собрался в Турцию и Сирию
Президент Ирана Ибрагим Раиси планирует посетить Турцию и Сирию. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель МИД Исламской Республики Насер Канаани Чафи.
«Запланирован визит президента Ирана в Турцию и Сирию, — цитирует его агентство ISNA. — Эти поездки состоятся после окончательной доработки планов».
О дате планируемых визитов и подробностях представитель иранского МИД не сообщил.
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