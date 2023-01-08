AZAL запускает рейсы Баку – Алматы – Баку

«Так, с 17 марта AZAL планирует начать осуществление рейсов по маршруту Баку – Алматы – Баку с частотой два рейса в неделю - по вторникам и пятницам», - отмечается в сообщении.

В рамках развития полетной программы в марте 2023 года ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) начнет выполнять полеты из Баку в крупнейший город Казахстана Алматы, говорится в сообщении авиакомпании.

Приобрести авиабилеты на рейсы можно на сайте «Азербайджанских авиалиний», через мобильное приложение, а также в аккредитованных агентствах авиакомпании.

На рейсы будут приниматься только те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19.

Граждане Азербайджана, путешествующие в Казахстан, могут ознакомиться с правилами въезда в эту страну по ссылке.

С правилами въезда в Азербайджан можно ознакомиться здесь.

Отметим, что в настоящее время авиакомпания Buta Airways, входящая в состав ЗАО AZAL, выполняет полеты по маршруту Баку – Актау – Баку три раза в неделю.