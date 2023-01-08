В Главном управлении Государственной дорожной полиции прокомментировали ситуацию с движением автотранспорта на Агсуинском перевале.

«Движение на Агсуинском перевале не было приостановлено», - заявил журналистам начальник Отдела по связям с общественными организациями по обеспечению безопасности движения Главного управления Государственной дорожной полиции Ровшан Тагиев.

По его словам, в этом районе наблюдается сильный снегопад, для очистки дорожного покрытия задействована техника.

«Ввиду продолжающихся работ, движение автотранспорта происходит с 10-15-минутными перерывами», - пояснил Тагиев.

Кроме того, на постах проверяются сезонные шины и тормозные системы автотранспортных средств: «Въезд для исправных автомобилей свободен. Неисправные автомобили направляются на альтернативную дорогу Исмаиллы-Гарамарьям».

Тагиев также отметил, что из соображений безопасности въезд на Агсуинский перевал закрыт для пассажирских автобусов и грузового транспорта. Они направляются на дорогу Исмаиллы-Гарамарьям.