Пять уехавших от мобилизации россиян застряли в аэропорту Сеула

Пять российских граждан, уехавших из России из-за мобилизации, застряли в зоне вылета международного аэропорта Инчхон, который является главной воздушной гаванью Республики Корея, пишет газета The Korea Times.

По данным издания, россияне подали заявление на предоставление убежища, но южнокорейские власти им отказали, сославшись на то, что уклонение от мобилизации не является основанием для получения статуса беженца.

Правительство отказало одному из них еще на стадии «предварительной оценки». Но мужчины с помощью адвоката подали апелляционную жалобу в суд, который примет решение в конце января.

«Россияне, которые хотят получить убежище, несколько месяцев живут в зале ожидания вылетов внутри зоны беспошлинной торговли аэропорта. Они питаются едой, предоставляемой Министерством юстиции: пирожное и упаковка сока на завтрак и ужин, рис с курицей на обед», - информирует газета.