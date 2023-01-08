Алиев: Азербайджанские спортсмены завоевали более 800 медалей

Как и предыдущие годы, прошлый год для азербайджанского спорта был также успешным. Можно высоко оценить работу, проделанную в масштабе всей страны. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на мероприятии, посвященном спортивным итогам 2022 года, сообщает официальный сайт главы государства.

Президент отметил, что все задачи, которые были поставлены в начале прошлого года, реализованы.

«Обеспечено динамичное развитие Азербайджана. А поскольку спорт также является неотъемлемой частью нашей жизни, то и он, безусловно, развивался в рамках общей тенденции. Об этом свидетельствуют как победы наших спортсменов, так и организованные в нашей стране различные международные соревнования, которые еще раз подтверждают, что Азербайджан является спортивной страной. В целом, политика, проводимая в последние годы, сегодня дает прекрасные результаты», - отметил глава государства.