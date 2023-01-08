Алиев: Азербайджанские спортсмены завоевали более 800 медалей
Как и предыдущие годы, прошлый год для азербайджанского спорта был также успешным. Можно высоко оценить работу, проделанную в масштабе всей страны. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на мероприятии, посвященном спортивным итогам 2022 года, сообщает официальный сайт главы государства.
Президент отметил, что все задачи, которые были поставлены в начале прошлого года, реализованы.
«Обеспечено динамичное развитие Азербайджана. А поскольку спорт также является неотъемлемой частью нашей жизни, то и он, безусловно, развивался в рамках общей тенденции. Об этом свидетельствуют как победы наших спортсменов, так и организованные в нашей стране различные международные соревнования, которые еще раз подтверждают, что Азербайджан является спортивной страной. В целом, политика, проводимая в последние годы, сегодня дает прекрасные результаты», - отметил глава государства.
По словам Алиева, на международных соревнованиях азербайджанские спортсмены завоевали более 800 медалей, из них порядка 300 - золотых.
Президент также отметил, что конкуренция в мире спорта растет, появляются новые спортивные страны. Поэтому показывать ежегодно высокие результаты, подтверждать свою силу - задача не из легких.
«На чемпионатах мира, Европы наши спортсмены достойно представляли нашу страну. Среди международных соревнований особенно хотелось бы отметить V Игры исламской солидарности. Как вы знаете, 5 лет назад на Играх исламской солидарности, прошедших в Баку, Азербайджан занял первое место в командном зачете. Это была историческая победа, и на этот раз в турецком городе Конья наши спортсмены, завоевав 99 медалей, заняли 4-е место среди 56 стран. Это еще раз подтверждает успехи Азербайджана в области спорта», - подчеркнул президент.