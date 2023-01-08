Стали известны детали состояния Никиты Михалкова
Выяснились подробности госпитализации режиссера Никиты Михалкова. Россиийские СМИ пишут, что сначала ему диагностировали грипп, но позже выяснилось, что состояние осложнено коронавирусом.
На момент госпитализации температура у режиссера была 37,1, но врачей беспокоили учащенное дыхание и пониженная сатурация (94 при норме от 97). Изначально ему поставили диагноз «грипп», но ПЦР-тест подтвердил коронавирус.
Режиссеру сейчас 77 лет. Известно, что он прививался от коронавируса весной 2021 года.