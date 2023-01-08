Генсек НАТО о поставках танков Украине
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не исключает возможность поставок Украине тяжелых танков Leopard и Abrams.
«Нет, не исключаю. Но и обещать ничего не могу», - сказал он в интервью газете Svenska Dagbladet.
Генсек организации отметил, что конфликт в Украине может быть долгим, а дорогой к миру для украинцев является увеличение поставок оружия.
Столтенберг также подчеркнул, что НАТО поставило украинской армии оружия больше, чем можно было себе представить, и что теперь ВСУ получат американские ЗРК Patriot.
Ранее власти США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере более $3 млрд. В Вашингтоне сообщили, что США поставят Украине самоходные гаубицы и боевые машины пехоты Bradley на гусеничном ходу.