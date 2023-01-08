Генсек НАТО о поставках танков Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не исключает возможность поставок Украине тяжелых танков Leopard и Abrams.

«Нет, не исключаю. Но и обещать ничего не могу», - сказал он в интервью газете Svenska Dagbladet.

Генсек организации отметил, что конфликт в Украине может быть долгим, а дорогой к миру для украинцев является увеличение поставок оружия.