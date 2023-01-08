Принц Гарри назвал Камиллу опасной

Принц Гарри считает опасной свою мачеху, королеву-консорта Камиллу из-за того, что она якобы тайно передает информацию таблоидам для того, чтобы улучшить собственный имидж.

Об этом сын британского монарха Карла III заявил в интервью американской телекомпании CBS.

Отвечая на вопрос ведущего, почему в своей автобиографичной книге Spare («Запасной») он назвал Камиллу опасной, принц Гарри ответил: «Из-за ее потребности улучшить свой имидж. Та связь, которую она выстраивает с британской прессой, делает ее опасной».

«Если вам внушили, что, поскольку вы член семьи, ваше упоминание на первых полосах газет, позитивные заголовки о вас, истории в позитивном ключе о вас улучшат вашу репутацию или шансы того, что британская публика воспримет вас в качестве монарха, то вы будете заниматься этим», - добавил он.