Выгодная кредитная кампания от Халг Банка продолжается!

Халг Банк продолжает кампанию по выдаче потребительского кредита на особо выгодных условиях, которая началась в прошлом году и получила популярность у клиентов банка.

Согласно условиям кампании, кредит можно получить на сумму до 15 000 манатов без поручителя и до 30 000 манатов с поручителем при годовой процентной ставке 12 % на 12 месяцев и 14 % на срок до 48 месяцев. Предложение распространяется на лиц, работающих в банковском и нефтегазовом секторе, в сфере образования, здравоохранения, а также в других государственных структурах. Обязательное условие для получения кредита - 12 месяцев стажа на последнем рабочем месте в указанных выше отраслях.

Получить кредит по данной кампании можно в любом филиале Халг Банка до 30 июня 2023 года.

Подробную информацию о банковских продуктах и услугах, а также новинках и кампаниях можно получить на официальных страницах Халг Банка в Facebook и Instagram, а также в Информационном центре по номеру 138.