Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 16:51

В Украине после достаточно теплого декабря прошлого года начались сильные морозы. В настоящее время температура в районах, где проходят боевые действия, опустилась до минус 15-20 градусов. Военные аналитики считают, что холодная погода создает благоприятные условия для контрнаступления, хотя для ведения боевых действий зимой необходимо иметь более качественную технику и достаточное количество снаряжения, позволяющего быстро маневрировать на снегу. Какая из сторон нападет первой? Или же продолжатся локальные бои на «замерзшей» линии фронта?

Отметим, что на юге река Днепр разделяет российские и украинские войска, а в направлении Запорожья продолжаются артиллерийские обстрелы с обеих сторон. Наиболее ожесточенные бои идут в Донецкой и Луганской областях. Российские силы, в частности, боевики ЧВК «Вагнер», продвигаются в районе Бахмута и Соледара, но украинские власти утверждают, что атаки россиян не увенчались успехом. Тем не менее есть видеозаписи, подтверждающие, что российские войска вышли к окраинам Соледара. Если Соледар перейдет под их контроль, то соседний Бахмут окажется под угрозой окружения. В то же время украинские вооруженные силы подошли к стратегически важным городам Сватово и Кременная Луганской области. Впрочем, продвижение бронетехники с обеих сторон замедлилось из-за влажного и мягкого грунта, характерного для этого района зимой. Однако с воскресенья на востоке Украины преобладают сильные морозы. В понедельник украинский Гидрометцентр прогнозирует, что под Бахмутом температура понизится до минус 15, а под Сватово – до минус 14 градусов. Это может существенно повлиять на дальнейший ход войны. Уместно процитировать отрывок из книги Инженерного корпуса армии США 1993 года, в которой подробно описываются зимние боевые характеристики сухопутных войск. Автор книги – Георгий Свинцов – родился в России и переехал в США во время Второй мировой войны. Свинцов отмечает, что зима затрудняет действия обеих сторон на фронте, однако в выигрышном положении оказывается обладатель более подготовленной армии: «Контроль территории означает стабильность. Зимой он означает бездействие. А бездействие - это отсроченное поражение, когда территория теряет свое стратегическое значение». Автор отмечает, что единственный продуктивный способ действий в такой ситуации - двигаться как можно быстрее, не опасаясь потерять определенную часть территории.

В то же время, по мнению Свинцова, зимнее наступление возможно при пяти-шестикратном преимуществе в живой силе. Если такого преимущества в балансе сил на большой территории нет, его необходимо создать локально. Похоже, этим способом и пытается воспользоваться сейчас украинская армия. Глава военной администрации Луганской области Сергей Гайдай заявил, что теперь тяжелая техника ВСУ будет наступать быстрее, но добавил при этом, что и Россия сможет извлечь пользу из нагрянувших холодов. В настоящее время россияне сосредотачивают часть своих сил в направлении Кременной из-под Бахмута. Их цель – не допустить продвижения украинской армии. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий также обнародовал информацию о возможной подготовке россиян к нападению. В интервью итальянской газете Corriere della Sera Скибицкий сообщил, что ожидается новая атака российской армии в направлении Запорожья. Советник аппарата президента Украины Алексей Арестович также уверен, что Россия начнет наступательную операцию первой. По его словам, Украина не смогла собрать необходимые силы и средства для нападения. Арестович прогнозирует, что россияне попытаются атаковать в направлении Харькова и Запорожья.

О том, что время работает против Украины, говорят и знаменитые «ястребы» американской политики — Кондолиза Райс, которая была госсекретарем в республиканской администрации, и Роберт Гейтс, экс-министр обороны. В статье, опубликованной в The Washington Post, они пишут, что США должны предоставить Украине более мощное вооружение. По мнению влиятельных американских политиков, Владимир Путин по-прежнему настроен на то, чтобы подчинить Украину или уничтожить ее как жизнеспособную страну. «Он считает, что его историческая роль — восстановить Российскую империю. Как много лет назад заметил Збигнев Бжезинский, Российской империи не может быть без Украины. Мы оба неоднократно имели дело с Путиным. Он считает, что время на его стороне, думая, что он может истощить украинцев и разрушить единство США и Европы в поддержке Украины, так что антироссийский альянс в конечном итоге расколется и распадется. Безусловно, российская экономика и граждане страны также будут страдать, пока продолжается война. Но русские переживали гораздо худшие времена.