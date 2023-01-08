Время работает против Украины: российская армия может перейти в наступление наш обзор

Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az

В Украине после достаточно теплого декабря прошлого года начались сильные морозы. В настоящее время температура в районах, где проходят боевые действия, опустилась до минус 15-20 градусов.

Военные аналитики считают, что холодная погода создает благоприятные условия для контрнаступления, хотя для ведения боевых действий зимой необходимо иметь более качественную технику и достаточное количество снаряжения, позволяющего быстро маневрировать на снегу. Какая из сторон нападет первой? Или же продолжатся локальные бои на «замерзшей» линии фронта?

Россия сможет извлечь пользу из нагрянувших холодов

Отметим, что на юге река Днепр разделяет российские и украинские войска, а в направлении Запорожья продолжаются артиллерийские обстрелы с обеих сторон. Наиболее ожесточенные бои идут в Донецкой и Луганской областях. Российские силы, в частности, боевики ЧВК «Вагнер», продвигаются в районе Бахмута и Соледара, но украинские власти утверждают, что атаки россиян не увенчались успехом. Тем не менее есть видеозаписи, подтверждающие, что российские войска вышли к окраинам Соледара. Если Соледар перейдет под их контроль, то соседний Бахмут окажется под угрозой окружения.

В то же время украинские вооруженные силы подошли к стратегически важным городам Сватово и Кременная Луганской области. Впрочем, продвижение бронетехники с обеих сторон замедлилось из-за влажного и мягкого грунта, характерного для этого района зимой.

Однако с воскресенья на востоке Украины преобладают сильные морозы. В понедельник украинский Гидрометцентр прогнозирует, что под Бахмутом температура понизится до минус 15, а под Сватово – до минус 14 градусов. Это может существенно повлиять на дальнейший ход войны.

Уместно процитировать отрывок из книги Инженерного корпуса армии США 1993 года, в которой подробно описываются зимние боевые характеристики сухопутных войск. Автор книги – Георгий Свинцов – родился в России и переехал в США во время Второй мировой войны.

Свинцов отмечает, что зима затрудняет действия обеих сторон на фронте, однако в выигрышном положении оказывается обладатель более подготовленной армии: «Контроль территории означает стабильность. Зимой он означает бездействие. А бездействие - это отсроченное поражение, когда территория теряет свое стратегическое значение».  Автор отмечает, что единственный продуктивный способ действий в такой ситуации - двигаться как можно быстрее, не опасаясь потерять определенную часть территории.

Российские войска вышли к окраинам Соледара

В то же время, по мнению Свинцова, зимнее наступление возможно при пяти-шестикратном преимуществе в живой силе. Если такого преимущества в балансе сил на большой территории нет, его необходимо создать локально.

Похоже, этим способом и пытается воспользоваться сейчас украинская армия. Глава военной администрации Луганской области Сергей Гайдай заявил, что теперь тяжелая техника ВСУ будет наступать быстрее, но добавил при этом, что и Россия сможет извлечь пользу из нагрянувших холодов. В настоящее время россияне сосредотачивают часть своих сил в направлении Кременной из-под Бахмута. Их цель – не допустить продвижения украинской армии.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий также обнародовал информацию о возможной подготовке россиян к нападению. В интервью итальянской газете Corriere della Sera Скибицкий сообщил, что ожидается новая атака российской армии в направлении Запорожья.

Советник аппарата президента Украины Алексей Арестович также уверен, что Россия начнет наступательную операцию первой. По его словам, Украина не смогла собрать необходимые силы и средства для нападения. Арестович прогнозирует, что россияне попытаются атаковать в направлении Харькова и Запорожья.

Кондолиза Райс бьет в колокола

О том, что время работает против Украины, говорят и знаменитые «ястребы» американской политики — Кондолиза Райс, которая была госсекретарем в республиканской администрации, и Роберт Гейтс, экс-министр обороны. В статье, опубликованной в The Washington Post, они пишут, что США должны предоставить Украине более мощное вооружение. По мнению влиятельных американских политиков, Владимир Путин по-прежнему настроен на то, чтобы подчинить Украину или уничтожить ее как жизнеспособную страну.

«Он считает, что его историческая роль — восстановить Российскую империю. Как много лет назад заметил Збигнев Бжезинский, Российской империи не может быть без Украины. Мы оба неоднократно имели дело с Путиным. Он считает, что время на его стороне, думая, что он может истощить украинцев и разрушить единство США и Европы в поддержке Украины, так что антироссийский альянс в конечном итоге расколется и распадется. Безусловно, российская экономика и граждане страны также будут страдать, пока продолжается война. Но русские переживали гораздо худшие времена.

Путин рассчитывает на то, что ему удастся разрушить единство антироссийского фронта Запада

Для Путина поражение - не вариант. Путин не может уступить Украине четыре восточные области, объявленные им частью России. Если он не сможет добиться военного успеха в этом году, то должен хотя бы сохранить контроль над позициями на востоке и юге Украины, которые в будущем станут плацдармами для возобновления атаки. Учтите, что Путин проявит терпение, чтобы добиться своего», – предупреждают авторы.

Как пишут Райс и Гейтс, в нынешних обстоятельствах любое соглашение о прекращении огня оставит российским силам возможность для возобновления наступления в будущем. И это абсолютно неприемлемо.

«Единственный для Соединенных Штатов и их союзников способ избежать такого сценария — резко увеличить военное снабжение Украины. Нужно сделать это в той степени, которая позволит сдержать возобновление российского наступления и отбросить российские силы на восток и юг. Конгресс предоставил достаточное количество средств, чтобы профинансировать такое подкрепление; сейчас нужны решения США и их союзников о предоставлении украинцам необходимого им дополнительного оружия, прежде всего, мобильной бронетехники. Решение США о поставке боевых машин Bradley заслуживает похвалы, хотя и является запоздалым. Кроме того, поскольку существуют серьезные логистические проблемы, связанные с отправкой американских тяжелых танков «Абрамс», эту потребность должны удовлетворить Германия и другие союзники. Члены НАТО также должны предоставить украинцам ракеты большей дальности, современные беспилотники, значительные запасы боеприпасов (включая артиллерийские снаряды), дополнительные средства разведки и наблюдения, а также прочее оборудование. Все это требуется предоставить в течение недель, а не месяцев», – отмечают Райс и Гейтс.