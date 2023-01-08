Американский врач: у Саакашвили быстро прогрессирующая деменция

Американский врач-невролог Эммануэль Лахани, которого допрашивали в качестве свидетеля на суде об отсрочке приговора экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, заявил, что у политика выявлена быстро прогрессирующая деменция.

По словам врача, он осмотрел бывшего президента, находящегося в клинике «Вивамеди» в Тбилиси, и заключил, что Саакашвили тяжело болен и нуждается в квалифицированном лечении в США или Европе.

По его словам, экс-президент страдает от различных дисфункций, самая тяжелая из которых — деменция. Также, по его словам, Саакашвили было прописано много неподходящих лекарств.

«О состоянии здоровья Саакашвили могу сказать, что он тяжело болен. У него различные дисфункции, в том числе головного, спинного мозга, пищеварительной системы. Самый серьезный диагноз — деменция, а также судороги. Также повреждение периферийной нервной системы, из-за которой ему трудно ходить...», — цитируют грузинские СМИ американского врача.

Сам Саакашвили на заседании, которое прошло в понедельник, 9 января, не присутствовал ни физически, ни дистанционно. Клиника «Вивамеди» не дала разрешения на его транспортировку в здание Тбилисского городского суда.