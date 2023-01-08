Киев: Ситуация на границе с Беларусью напряженная

«Касательно нагнетания ситуации, то да: и РФ, и Беларусь даже своими совместными учениями постоянно обостряют ситуацию на этом направлении. К тому же мы видим, что Беларусь активно с ее инфраструктурой используется как площадка для этих совместных учений. Они уже длятся долго. Сейчас они анонсировали учения авиации, до этого анонсировались только учения сухопутных подразделений», - сказал он.

Ситуация по линии границы с Беларусью остается полностью контролируемой, но достаточно напряженной, заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, сообщает «Интерфакс-Украина».

Демченко подчеркнул, что непосредственно возле границы не фиксируется перемещение техники, полеты авиации или иные провокации.

«Но такими маневрами, нагнетаниями ситуации о наращивании так называемой региональной группировки войск Союзного государства они постоянно нагнетают ситуацию. Безусловно, мы вынуждены держать на этом направлении необходимое количество сил и средств, чтобы в случае попыток вторжения на территорию Украины дать отпор врагу. И эти силы мы не можем использовать на более важных направлениях, где ведутся сейчас полноценные боевые действия», - сказал он.

При этом Демченко отметил, что Украина никогда не отбрасывала (возможность того), что с направления Беларуси может возобновиться вторжение российских подразделений.

Ранее в Минобороны Беларуси сообщили, что Россия и Беларусь проведут совместные летно-тактические учения с 16 января по 1 февраля.