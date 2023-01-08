Алиев о подготовке юных спортсменов
Развитие спорта в Азербайджане носит последовательный характер. Поколения меняются, но наши успехи остаются стабильными.
Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на мероприятии, посвященном спортивным итогам 2022 года, сообщает официальный сайт главы государства.
Президент отметил, что по мере смены поколений опыт выдающихся спортсменов передается молодым спортсменам.
«То есть молодые спортсмены, подготовленные в Азербайджане, и впредь будут держать нашу спортивную славу на высоте, и это должно быть постоянным процессом», - подчеркнул Алиев.
«Подготовка юных спортсменов, конечно же, должна проходить организованно. В этой области в последнее время мы видим более целенаправленную деятельность, в частности, селекционную работу. Многочисленные мероприятия, проводимые в регионах, позволят создать еще больше возможностей как для селекционной работы, так и для привлечения молодежи, детей, подростков в спортивные секции», - резюмировал глава государства.