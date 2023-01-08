Алиев о подготовке юных спортсменов

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на мероприятии, посвященном спортивным итогам 2022 года, сообщает официальный сайт главы государства.

«То есть молодые спортсмены, подготовленные в Азербайджане, и впредь будут держать нашу спортивную славу на высоте, и это должно быть постоянным процессом», - подчеркнул Алиев.

«Подготовка юных спортсменов, конечно же, должна проходить организованно. В этой области в последнее время мы видим более целенаправленную деятельность, в частности, селекционную работу. Многочисленные мероприятия, проводимые в регионах, позволят создать еще больше возможностей как для селекционной работы, так и для привлечения молодежи, детей, подростков в спортивные секции», - резюмировал глава государства.