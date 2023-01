Мирная акция протеста, организованная на участке дороги Лачин – Ханкенди, проходящем по территории города Шуша, продолжается вот уже 29-й день.

АзерТАдж сообщает, что в настоящее время на месте акции на металлических подпорках закреплены плакаты с фотографиями зверств, совершенных армянами на ранее оккупированных и ныне освобожденных территориях.

На плакатах написано на английском языке: Massively cut tress. Gubadly, Raw lime mines of Zangilan, Massively cut tress. Lachin, Burnt area with cut tress. Kalbajar, District of Kalbajar, village of Heyvaly, Gold and sulfide mines of Soyudlu (Zod). Kalbajar, Quartz-gold mine Vejnali. Zangilan, Lime mines of Dovlatyarli. Fuzuli.