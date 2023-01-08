Иран и Куба открыли прямую судоходную линию

Иран и Куба установили прямую судоходную линию для увеличения объемов взаимной торговли, сообщил замглавы МИД Ирана по экономическим вопросам Мехди Сафари.

«Одной из проблем в торговле между Ираном и Кубой было отсутствие судоходной линии. К счастью, она была организована за последние 20 дней. Благодаря появлению судоходной линии торговля между Ираном и Кубой увеличивается», - сказал он.

Сафари также отметил, что у Ирана и Кубы хорошие торговые отношения.

«На основании проведенных исследований нашей стране была предоставлена возможность сотрудничать с Кубой в реализации различных проектов, особенно в области энергетики», - подчеркнул замглавы МИД.