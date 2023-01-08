В Турции назвали сроки запуска истребителя пятого поколения

Он напомнил, что изначально первый полет прототипа летательного аппарата был запланирован на 2025 год, но в компании решили пересмотреть дату полета в сфере ускорения темпов реализации проекта.

Турецкий военный самолет пятого поколения совершит полет до конца 2023 года. Об этом в эфире телеканала CNN Türk сообщил генеральный директор компании Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Темел Котил, сообщает Anadolu.

Котил привлек внимание к интересу многих стран мира к разработкам турецкого оборонпрома, включая беспилотный военный самолет Kızılelma и ударный БПЛА Aksungur.

«Проект продвигается быстрее запланированного. Планировали полет прототипа в 2025 году, но он будет осуществлен до конца года», - сказал гендиректор компании.

По его словам, в настоящее время специалисты занимаются повторными тестами систем самолета: от двигателя до гидравлической системы.

Самолеты пятого поколения турецкого производства придут на смену американским истребителям четвертого поколения F-16, которые планируется поэтапно снять с вооружения ВВС Турции начиная с 2030 года.