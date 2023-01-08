В Турции назвали сроки запуска истребителя пятого поколения
Турецкий военный самолет пятого поколения совершит полет до конца 2023 года. Об этом в эфире телеканала CNN Türk сообщил генеральный директор компании Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Темел Котил, сообщает Anadolu.
Он напомнил, что изначально первый полет прототипа летательного аппарата был запланирован на 2025 год, но в компании решили пересмотреть дату полета в сфере ускорения темпов реализации проекта.
Котил привлек внимание к интересу многих стран мира к разработкам турецкого оборонпрома, включая беспилотный военный самолет Kızılelma и ударный БПЛА Aksungur.
«Проект продвигается быстрее запланированного. Планировали полет прототипа в 2025 году, но он будет осуществлен до конца года», - сказал гендиректор компании.
По его словам, в настоящее время специалисты занимаются повторными тестами систем самолета: от двигателя до гидравлической системы.
Самолеты пятого поколения турецкого производства придут на смену американским истребителям четвертого поколения F-16, которые планируется поэтапно снять с вооружения ВВС Турции начиная с 2030 года.