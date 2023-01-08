Четыре человека получили травмы при жесткой посадке Ан-2 в Ненецком автономном округе, сообщил источник в экстренных службах.

«Среди двух погибших есть пилот», - отметил он.

По факту крушения самолета Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело.

*** 17:42

В Ненецком автономном округе в 10 км от поселка Каратайка произошло крушение самолета Ан-2, один из пассажиров сообщил по телефону, что из находившихся на борту людей погибли двое, сообщил Telegram-канал МЧС России.

По предварительной информации, всего на борту было два члена экипажа и десять пассажиров.

Сотрудники МЧС выдвинулись к месту происшествия на снегоходах и на вертолете.

Ан-2 летел по маршруту Нарьян-Мар – Каратайка – Варандей – Нарьян-Мар.