В России упал самолет, есть погибшие фото; обновлено
Четыре человека получили травмы при жесткой посадке Ан-2 в Ненецком автономном округе, сообщил источник в экстренных службах.
«Среди двух погибших есть пилот», - отметил он.
По факту крушения самолета Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело.
*** 17:42
В Ненецком автономном округе в 10 км от поселка Каратайка произошло крушение самолета Ан-2, один из пассажиров сообщил по телефону, что из находившихся на борту людей погибли двое, сообщил Telegram-канал МЧС России.
По предварительной информации, всего на борту было два члена экипажа и десять пассажиров.
Сотрудники МЧС выдвинулись к месту происшествия на снегоходах и на вертолете.
Ан-2 летел по маршруту Нарьян-Мар – Каратайка – Варандей – Нарьян-Мар.
«Крушение произошло из-за обледенения самолета», - сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах.
В числе погибших, по его данным, один член экипажа и один пассажир.
Самолет, по информации собеседника агентства, был рейсовым и эксплуатировался АО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд».