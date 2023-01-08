Центробанки скупают все золото мира

Мировые центробанки закупили 49,7 т золота в золотовалютные резервы в ноябре 2022 года, свидетельствуют данные World Gold Council (WGC).

По оценкам WGC, в 2022 году мировые официальные финансовые институты купили 673 тонны золота, приводит издание WSWS данные WGC. Только в третьем квартале было закуплено около 400 тонн, что является самым большим объемом за трехмесячный период с момента начала ежеквартального учета в 2000 году.

Народный банк Китая сообщил, что в ноябре он впервые с 2019 года увеличил запасы золота, купив 32 т золота на сумму около $1,8 млрд. Основными покупателями в третьем квартале были Турция, Узбекистан и Катар.

Центральный банк Турции продолжил покупать золото в ноябре, пополнив свои официальные резервы еще на 19 т, сообщает издание Gold Hub.