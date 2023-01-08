Еврокомиссия обсудит в Киеве план восстановления Украины

Находящийся в Киеве исполнительный заместитель председателя Европейской комиссии (ЕК) Франс Тиммерманс должен обсудить с представителями украинского правительства план восстановления страны, сообщила пресс-служба ЕК.

В коммюнике Еврокомиссии говорится, что Тиммерманс «обсудит, в частности, конкретную поддержку энергетического сектора и энергоснабжения, а также план правительства по восстановлению Украины».

Согласно сообщению ЕК, в программе зампреда Еврокомиссии встреча с президентом Владимиром Зеленским и различными представителями правительства, «чтобы обсудить положение дел в стране и неотложные потребности на местах».