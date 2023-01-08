Экс-министр Салим Муслимов вернул 20 миллионов манатов

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается судебный процесс по уголовному делу бывшего министра труда и социальной защиты населения Салима Муслимова, обвиняемого в превышении служебных полномочий и присвоении 27 миллионов манатов бюджетных денег, во взяточничестве.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, в ходе процесса выяснилось, что причиненный по уголовному делу ущерб в размере 20 миллионов манатов был бывшим министром полностью возмещен. Судья заявил, что 7 миллионов из 27 миллионов манатов, указанных в обвинительном акте, связаны с эпизодом растраты, по которому возбудили отдельное уголовное дело.

В ходе расследования было выявлено, что ряд сотрудников министерства и руководителей компаний, выигравших упомянутые в деле тендеры, допустили противоправные действия, приведшие к растрате госсредств. То есть, оставшиеся семь миллионов должны выплатить именно они.

Судья сообщил, что вышеуказанные лица уже вернули 1 миллион манатов, процесс выплаты оставшихся средств продолжается.

Суд продолжится 23 января.

Салим Муслимов был задержан в феврале 2021 года в ходе спецоперации, проведенной Службой государственной безопасности. В отношении него был выдан ордер на арест. Муслимов был отпущен под домашний арест в мае 2022 года по состоянию здоровья. Бывшего министра обвиняют во взяточничестве на 13 миллионов манатов и растрате на 14 миллионов манатов. Минфин признали потерпевшим по уголовному делу.