Washington Post дал мрачный прогноз по Украине

Если Украина не победит в 2023, война может перерасти «в затяжной конфликт в пользу Путина», считают журналисты The Washington Post.

Военные аналитики перечислили проблемы, с которыми могут столкнуться ВСУ:

- Россияне окапываются на оборонительных позициях, усиленных минимум 100 тысячами мобилизованных.

- Успехи Киева в 2022 основаны на ошибках РФ, которые вряд ли повторятся, и слишком амбициозных планах России.

- Нехватка боеприпасов. Здесь эксперты отмечают явную нехватку боеприпасов у РФ.

«И хотя Россия начала наращивание производства, ясно, что оно может не соответствовать потреблению», - говорится в публикации.

Эксперты также отмечают неясность, сможет ли Запад удовлетворить потребности Украины в боеприпасах.

Если в этом году линии фронта существенно не сместятся, дальнейший путь станет «более мрачным»: «При длительной войне в Украине может уменьшиться количество опытных солдат, и у России «будет шанс восстановить свою экономику и боевые возможности», чтобы наступать. Если Путин сможет превратить это в многолетнюю войну на истощение, он, вероятно, сможет пересидеть Украину», - пишет издание.