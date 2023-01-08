Права западных азербайджанцев будут восстановлены, заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова во время выступления на 13-й пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи.

Гафарова довела до сведения участников мероприятия, что азербайджанцы, проживающие в Армении, были изгнаны со своих родных земель еще до начала конфликта, что исторические карты и документы указывают на создание современного армянского государства на исторических азербайджанских землях, на которых веками жили азербайджанцы. Она сообщила, что исторический город Азербайджана Ереван был объявлен столицей Армении в 1918 году, а в 1920 году по решению советского правительства Зангезур был изъят из Азербайджана и присоединен к Армении. Это привело к разрыву географической связи Азербайджана со своим нахчыванским регионом и Турцией.

Отметив, что азербайджанцы, проживающие на данных территориях, несколько раз подвергались депортациям в 20 веке, последний этап которых произошел в 1988-1991 годах, спикер отметила, что армянская сторона последовательно разрушала все исторические и религиозные памятники, переименовывала города и села азербайджанского происхождения с целью уничтожения исторического наследия нашего народа в Западном Азербайджане.