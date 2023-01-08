Генерал Бен Ходжес рассказал, когда Украина освободит Крым

Украина освободит Крым к концу августа, считает бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес, комментируя публикацию издания The Washington Post о том, что время играет в пользу России.

«Бред какой-то! Конечно, время на стороне Украины. У них нет проблем с персоналом, и ситуация с логистикой улучшается с каждой неделей. Ни один русский солдат не хочет быть там, и санкции работают. Украина освободит Крым к концу августа», - написал Ходжес в своем твиттере.