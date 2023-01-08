Служба безопасности Украины во время одного из перехватов телефонного разговора российских военнослужащих получила очередное подтверждение военных преступлений России.

Один из солдат рассказал, как во время отступления из Лимана россияне убивали гражданских и насиловали женщин.

«Мы когда Лиман сдавали, там всех вырезали, хохлов (нецензурно). Насиловали, резали их там, расстреливали. В Лимане, в Торском всех просто. Шли, расстреливали. Всех мужиков, кто помоложе, забирали к себе туда, а баб, вот этих молодых: всех (нецензурно) резали их, расстреливали», - признается в военных преступлениях солдат.