Россияне штурмуют Соледар

После первой неудачной попытки захватить Соледар Донецкой области Украины российская армия возобновила мощный штурм города, сообщила в телеграме заместитель министра обороны Анна Маляр.

«После неудачной попытки захватить Соледар и отступления враг провел перегруппировку, восстановил потери, перебросил дополнительно штурмовые отряды, изменил тактику и начал мощный штурм», - отметила Маляр.

По ее словам, россияне задействовали большое количество штурмовых групп, сформированных из лучших резервов «вагнеровцев».

«Враг наступает буквально по трупам своих же солдат, массированно применяет артиллерию, системы залпового огня и минометы, накрывая огнем даже собственных бойцов», - сказала Маляр.

По ее словам, украинская армия мужественно защищают каждый метр своей территории.

«Жестокие бои продолжаются прямо в эти минуты», - подчеркнула замминистра.