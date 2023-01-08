Шентоп: Армения создает угрозу
Своими действиями Армения создает угрозу миру в регионе, заявил в ходе встречи с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой спикер Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Мустафа Шентоп.
Председатель ВНСТ подчеркнул важность выполнения обязательств, взятых на себя Арменией по трехстороннему заявлению.
Говоря о значимости турецко-азербайджанских связей, Шентоп отметил, что Турция всегда поддерживала и продолжает поддерживать справедливую борьбу Азербайджана.