Умер разработчик ракет «Калибр»

Советский и российский конструктор в области ракетостроения и доктор технических наук Павел Камнев скончался 9 января в возрасте 85 лет, сообщает пресс-служба Концерна ВКО «Алмаз – Антей».

«Ушел из жизни научный руководитель Концерна ВКО «Алмаз–Антей», Герой Труда Российской Федерации Павел Камнев», --приводятся слова из сообщения.

Камнев занимал должность научного руководителя Концерна Воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей». До вступления в эту должность возглавлял КБ «Новатор», где были разработаны крылатые ракеты «Калибр».