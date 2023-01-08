Алиев о строительстве стадиона в Агдаме

В каждом из освобожденных от оккупации городов Азербайджана планируется создание спортивных сооружений, заявил президент Ильхам Алиев на церемонии, посвященной спортивным итогам 2022 года.

«В каждом из освобожденных городов планируется создание спортивных сооружений. Утверждены генеральные планы всех городов. Все восстановительно-строительные работы будут проводиться согласно генеральным планам, и предусматривается создание спортивных объектов. Должен сказать, что разрабатывается новый проект знаменитого агдамского стадиона «Имарат». Стадион будет реконструирован, в то же время рядом с ним будет построен большой Олимпийский спортивный комплекс», - сказал глава государства.