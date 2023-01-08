Госпитализирован экс-президент Бразилии

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару госпитализирован в одну из больниц США с болями в животе. Об этом сообщает местный портал Globo.

После операции, которую он перенес после ножевого ранения в 2018 году, Болсонару несколько раз госпитализировали из-за болей в животе. Последнее произошло в ноябре, когда он поступил в госпиталь Вооруженных сил в Бразилиа.

Ранее в столице Бразилии объявили режим ЧС из-за беспорядков, которые устроили сторонники бывшего президента страны Жаира Болсонару. Уточняется, что они потребовали отставки действующего правительства. Полиция применила слезоточивый газ, в то время как протестующие забросали сотрудников ведомства камнями.