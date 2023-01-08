Назван объем помощи Азербайджана Пакистану

Азербайджан выделил 7 миллионов долларов на ликвидацию последствий наводнения в Пакистане. Об этом было сказано на международной конференции «Устойчивый к изменению климата Пакистан» в Женеве.

В выступлении было отмечено, что Азербайджан с 2010 года выделил Пакистану около 7 миллионов долларов США на ликвидацию последствий наводнений в этой стране.

В августе 2022 года Азербайджан оказал Пакистану финансовую помощь в размере 2 миллионов долларов США на ликвидацию разрушений, вызванных наводнениями, считающимися самым тяжелым стихийным бедствием в истории Пакистана.