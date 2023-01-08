Валерий Кантор, специально для haqqin.az, Иерусалим 22:01

Как уже сообщалось, вечером 7 января, на площади у театра «Габима» в Тель-Авиве, прошла масштабная акция протеста против нового правительства во главе с Биньямином Нетанияху, в которой приняли участие не менее пяти тысяч человек. Главным и, по существу, единственным «триггером» этой демонстрации стал предложенный новым министром юстиции Яривом Левином план реформы, который будет способствовать укреплению законодательной власти, правда, за счет значительного ослабления судебно-правовой системы.

Отсюда и лозунги митингующих, которые вместе с видными общественными деятелями и представителями оппозиционных партий скандировали: «Не позволим разрушить нашу страну!», «Продолжим борьбу за нашу демократию!» и т.д. Наиболее тягостное впечатление оставили видеокадры акции протеста, на которых демонстранты сравнивали Ярива Левина с нацистскими лидерами Третьего рейха. «Это дикое подстрекательство, которое не осудили ни оппозиция, ни центральные СМИ, - написал на своей страничке в сети Twitter Биньямин Нетаньяху. - Я требую немедленно прекратить это и осудить дикое подстрекательство». Чтобы объяснить причины столь ожесточенной реакции левоцентристской части общества на реформу нового министра юстиции, являющегося, к слову, одним из ближайших сподвижников Биньямина Нетаньяху, необходимо понять политико-правовую суть реформы Ярива Левина, которую одна часть общества называет «долгожданным торжеством справедливости», а вторая - «разрушением конституционных основ».

Суть столь «биполярных» разногласий в том, что израильский Кнессет – это однопалатный парламент. Функции же Верхней палаты парламента, которая при классической демократии обладает правом отменять или накладывать вето на законы, принимаемые Кнессетом, взял на себя (именно «взял», поскольку законодательно это не оформлено – В.К) Верховный суд, он же Высший суд справедливости Израиля (БАГАЦ), который уполномочил себя рассматривать любые вопросы при наличии двух условий — если он видит необходимость вмешаться и оказать помощь ради справедливости, или если данный вопрос не находится в компетенции другого суда. Именно на этой базовой «лакуне» и основана левинская реформа израильской юридической системы, первый этап которой касается четырех принципиальных направлений: порядок назначения судей, преодоление вето БАГАЦа, отмена принципа «крайней неприемлемости» и статус юридических советников. Первая тема - одна из самых щепетильных, поскольку судей в Израиле выбирают… сами же судьи, а также представители Коллегии адвокатов. При этом мнение представителей исполнительной и законодательной ветвей власти может рассматриваться только в рекомендательном плане. А что предлагает Ярив Левин?

"Больше не будет ситуации, когда судьи выбирают сами себя, - пишет министр юстиции в проекте реформы юридической системы. — Это будет достигнуто путем уравнивания числа представителей судебной и политической системы". По его словам, в Комиссии по назначениям судей не будет также представителей Коллегии адвокатов, которые, как принято говорить, по умолчанию, заинтересованы в «ровных» отношениях с судьями, – их заменят два депутата Кнессета. Таким образом, в комиссии будут три министра, три депутата и трое судей. Вторая тема – возможности судебной системы отменять законы – носит, пожалуй, самый «взрывоопасный» характер. "Больше не будет ситуации, при которой любой суд любым составом сможет отменять законы, принятые Кнессетом", – утверждает Ярив Левин. В соответствии с его реформой, это можно будет сделать только при рассмотрении закона полным составом судейской коллегии Верховного суда (15 судей) и при наличии «особого большинства» (что такое «особое большинство», Левин не комментирует – В.К.), Кнессет не сможет переголосовать за закон только в том случае, если он будет отменен единогласно всеми 15 судьями Верховного суда. В противном случае Кнессет большинством в 61 депутат сможет вторично проголосовать за отмененный закон. Отмена принципа «крайней неприемлемости», также входящая в план реформы юридической системы, напрямую связана с развернувшейся в обществе дискуссией, может ли Арье Дери, лидер партии религиозных сефардов ШАС, отсидевший в прошлом тюремный срок за участие в коррупционных схемах и находящий в настоящий момент под следствием, занимать пост министра в правительстве Нетаньяху. Именно на принципе «крайней неприемлемости» основано возражение юридического советника правительства против назначения Дери на пост министра.

Но вот, как рассматривается этот прецедент в предлагаемой реформе: "Больше не будет ситуации, при которой судья отменяет абсолютно законные решения законно избранной власти на основании того, что ему (судье) это кажется неприемлемым", – заявил Левин. И, наконец, реформа Ярива Левина бьет прямой наводкой по институту юридических советников, чьи рекомендации на протяжение всей истории израильской судебно-правовой системы были и остаются по сей день обязательными для исполнения. "Необходимо вернуть ситуацию к основам демократической системы, - считает новый министр юстиции. - Кнессет принимает законы, правительство осуществляет принятые решения, советники – советуют, а судьи – судят". По словам Ярива Левина, главная цель его реформы – это достижение баланса между звеньями власти и возвращение доверия народа Израиля к юридической системе. "В Иерусалиме есть не только судьи, но и Кнессет, - подчеркнул Левин в ходе специальной пресс-конференции, на которой он обнародовал положения реформы. - Конституционная революция Аарона Барака (бывший председатель Верховного суда Израиля – В.К.), а также все, что за ней последовало, подорвали доверие общества к юридической системе, авторитет которой упал до опасной точки". Сторонники правонационального лагеря, голоса которых, собственно, и позволили Биньямину Нетаньяху сформировать нынешнее правительство, восприняли проект реформы юридической системы Израиля, как «долгожданное избавление от диктата судей». Диаметрально противоположная картина наблюдается в левоцентристском лагере.