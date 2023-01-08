Выборы в Турции назвали самыми важными

Cамые важные выборы в мире в 2023 году пройдут в Турции, пишет издание Bloomberg.

«Результаты выборов будут определять геополитические и экономические расчеты в Вашингтоне и Москве, а также в столицах Европы, Ближнего Востока, Центральной Азии и Африки. То, что происходит в Турции, не остается только в Турции. Турция может быть средней державой, но великие державы заинтересованы в ее выборах», - пишет издание.