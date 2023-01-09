Премьер Чехии расписался на отправляемом Украине танке

Украина скоро получит новую партию танков от Чехии. На одном из танков оставил «автограф» глава чешского правительства Петр Фиала.

Сам Фиала сообщил в твиттере, что защитники Украины получат танки Т-72.

«На танке Т-72, который отправится в Украину, я написал короткое послание храбрым украинским защитникам. Я верю, что украинцы одержат победу в борьбе с российским агрессором», - написал Фиала.