Ситуацию на востоке Украины сравнили с Первой мировой войной

Американский сенатор Ангус Кинг, побывавший на прошлой неделе с визитом в Киеве, заявил, что ситуация на востоке Украины представляет собой «по сути окопную войну». Об этом пишет Politico.

«Это почти Первая мировая война. Это ужасно», - сказал Кинг менее чем через день после возвращения из поездки в украинскую столицу.

По его словам, последний пакет помощи от Белого дома, включающий бронетехнику, призван решить эту проблему.